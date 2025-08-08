Tik Tok: Suchfunktion steigert Werbeeinnahmen

Salzburg. Der Kurznachrichtendienst Tik Tok wird verstärkt als Suchplattform genutzt. Wie der Branchendienst Meedia am Dienstag mitteilte, verwenden etwa 57 Prozent der Nutzer mittlerweile die Suchfunktion des Dienstes, etwa »für Produkte, Dienstleistungen und Informationen«, wie es dort heißt. Die Suchaktivität wuchs im Jahresvergleich demnach um etwa 15 Prozent: Zwischen 1,5 und 1,8 Milliarden Menschen nutzten Tik Tok täglich, der Dienst verarbeite täglich etwa 100 Millionen Suchanfragen, so Meedia. Die Suchanzeigen des sozialen Netzwerks seien längst nicht mehr nur ein »experimenteller Zusatz, sondern ein ernstzunehmender Hebel für die Werbewirkung«. (jW)