Pro-sieben-Sat.1: Vorstand empfiehlt MFE-Angebot
Unterföhring. Die Senderführung von Pro-sieben-Sat.1 hat Anteilseignern empfohlen, das nachgebesserte Angebot der italienischen Holding Media for Europe (MFE) anzunehmen. Der Sender teilte am Mittwoch mit, Vorstand und Aufsichtsrat hielten das geänderte Angebot von MFE »für angemessen und empfehlen seine Annahme«. Das Ende Juli auf 1,3 Milliarden Euro erhöhte Angebot des im Besitz der Berlusconi-Familie befindlichen Konsortiums unterstreiche deren »langfristig angelegtes Investment und Engagement in Pro-sieben-Sat.1«, hieß es weiter. Das Angebot des Anteilseigners PPF aus Tschechien wurde damit übertroffen. MFE will damit die gut 70 Prozent Anteile am Sender erwerben, die ihm noch nicht gehören. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Medien
-
»Beißreflex« gegen Hotzvom 08.08.2025