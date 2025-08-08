Pro-sieben-Sat.1: Vorstand empfiehlt MFE-Angebot

Unterföhring. Die Senderführung von Pro-sieben-Sat.1 hat Anteilseignern empfohlen, das nachgebesserte Angebot der italienischen Holding Media for Europe (MFE) anzunehmen. Der Sender teilte am Mittwoch mit, Vorstand und Aufsichtsrat hielten das geänderte Angebot von MFE »für angemessen und empfehlen seine Annahme«. Das Ende Juli auf 1,3 Milliarden Euro erhöhte Angebot des im Besitz der Berlusconi-Familie befindlichen Konsortiums unterstreiche deren »langfristig angelegtes Investment und Engagement in Pro-sieben-Sat.1«, hieß es weiter. Das Angebot des Anteilseigners PPF aus Tschechien wurde damit übertroffen. MFE will damit die gut 70 Prozent Anteile am Sender erwerben, die ihm noch nicht gehören. (AFP/jW)