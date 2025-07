BSW-Jugendverband vor Gründung

Soeren Stache/dpa Demnächst mit Jugendabteilung: Delegiertenkarten beim Landesparteitag des BSW in Brandenburg (Kleinmachnow, 12.7.2025)

Bochum. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will an diesem Sonnabend einen eigenen Nachwuchsverband gründen. Bei einem Gründungskongress in Bochum soll das »Jugendbündnis im BSW« gebildet werden. Dabei wird sich der neue Jugendverband offiziell konstituieren, eine Satzung beschließen, einen Bundesvorstand wählen und gemeinsam die nächsten Schritte planen, wie aus einer Presseeinladung hervorgeht.

Erwartet werden in Bochum unter anderem Parteichefin Amira Mohamed Ali, Vizeparteichef Amid Rabieh sowie der ehemalige Fußballmanager und Berliner BSW-Spitzenkandidat bei der Bundestagswahl, Oliver Ruhnert. BSW-Gründerin und Koparteichefin Sahra Wagenknecht will eine Video-Grußbotschaft schicken.

Die Partei hatte Ende Mai die Gründung eines Jugendverbands angekündigt. Seit der Bundestagswahl im Februar, bei der das BSW mit 4,98 Prozent der Stimmen knapp am Einzug in den Bundestag gescheitert war, treibt die zuvor bei der Mitgliederaufnahme sehr restriktive Partei den Aufbau eigener Strukturen voran. So sind etwa in Berlin inzwischen in allen Bezirken Bezirksverbände gegründet worden. (AFP/jW)