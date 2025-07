Kirche in Wales: Erste Erzbischöfin ernannt

London. Bischöfin Cherry Vann ist zur ersten Erzbischöfin der Kirche in Wales gewählt worden. Damit ist sie die erste Frau, die an die Spitze einer der anglikanischen Kirchen Großbritanniens berufen wurde. Die Kirche in Wales, die sich 1920 von der Kirche von England abspaltete, wählte Vann am Mittwoch in dieses Amt. Die Erzbischöfin gehörte zu den ersten Frauen, die 1994 in der Kirche von England zur Priesterin geweiht wurden, und diente später als Erzdiakonin von Rochdale in Nordengland, bevor sie nach Wales ging. Laut ihrer offiziellen Biographie lebt Vann mit ihrer Lebenspartnerin Wendy zusammen. In der Kirche in Wales sind zwar gleichgeschlechtliche Trauungen nicht erlaubt, sie gestattet es aber Geistlichen, Lebenspartnerschaften einzugehen. (Reuters/jW)