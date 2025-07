Pro-sieben-Sat.1 lobt Berlusconi-Angebot

Unterföhring. In der Bieterschlacht um Pro-sieben-Sat.1 sendet der deutsche Fernsehkonzern positive Signale an die ­Berlusconi-Familie. Deren italienische Unternehmensgruppe »Media For Europe« (MFE) hatte ihr Angebot erhöht. Pro-sieben-Sat.1-Vorstandschef Bert Habets sagte über die »signifikant« erhöhte Offerte des italienischen Großaktionärs: Dieses Angebot spiegele wider, »dass MFE sich als langfristiger Investor nachhaltig in unserem Unternehmen engagieren will«. Zwischen MFE und dem tschechischen Finanzinvestor PPF tobt ein Übernahmekampf. (dpa/jW)