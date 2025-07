Umweltversuchsanstalt des Tages: Wacken Open Air

Thilo Schmuelgen/REUTERS Ortsschild der Gemeinde Wacken

»Nacht überm Moor und grauem Gestein // Nebelfetzen bleich wie Tuch ziehen über’s Land …«, so tönte die DDR-Metal-Legende Biest 1988 aus dem Äther des Jugendradios DT 64. Und anno 2025 bekennt sich Carsten Schneider (Bundesumweltminister und Sommerlochbeauftragter) öffentlich als Moorschützer. Und das beim Heavy-Metal-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken. Wacken? Was für die katholische Welt der Petersplatz in Rom ist, ist für die Fangemeinschaft der Dampfhammergitarren Wacken. Eigentlich ein Dorf, 2.000 Einwohner, 666 Hennen, ein Hünengrab. Noch bis Sonnabend zieht sich das Open-Air-Spektakel durch die Gehörgänge der 85.000 Besucher. Die haben für ihre Tickets knapp 30 Millionen Euro hingeblättert, um … den Bundesminister zu sehen? Nein, Guns N’ Roses, Gojira, W.A.S.P. und andere. Aber auch die Schlagerkapelle BAP (Niedecken: »Der Krieg, den Putin in der Ukraine vom Zaun gebrochen hat, schlägt mir schon sehr aufs Gemüt«) hat sich dahin verlaufen. Der Bundesminister selbst wird bei seinem angekündigten Besuch des Festivals am Donnerstag nicht von der Bühne brüllen und die Faust in den Himmel strecken, nein, aber die 200 Meter lange Teststrecke mit Matten aus Binsen und anderen Moorgräsern, die interessiert ihn schon. Wacken ist für seine Schlammlandschaften während des Festivals leidlich bekannt. Und da bietet sich dieses Versuchsfeld an. »Härter« kann man nicht testen. Die Wochenzeitung Die Zeit fasst die Mission so zusammen: »Es soll ausprobiert werden, ob die Naturmaterialien verhindern können, dass sich der Boden unter den Füßen der erwarteten (…) Besucher in Matsch verwandelt.« Der Ansatz der Geschichte ist, »die schonende landwirtschaftliche Nutzung von Moorgebieten zu erkunden und Produkte zu entwickeln«. Yeeh! Verstärker aus Erosionsschutzmatten.