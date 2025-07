Zahl der Apotheken schrumpft weiter

Berlin. Die Zahl der Apotheken in Deutschland schrumpft weiter. Ende Juni gab es bundesweit noch 16.803 Apotheken und damit 238 weniger als zum Jahreswechsel, wie die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände am Freitag mitteilte. Damit verlangsamte sich der Rückgang leicht, nachdem es im ersten Halbjahr 2024 ein Minus von 283 gegeben hatte. Nun standen in den ersten sechs Monaten 271 Schließungen 33 Neueröffnungen gegenüber. Erfasst werden Hauptapotheken und Filialen, von denen es bis zu drei geben kann. (dpa/jW)