Westfleisch an Vion-Schlachthöfe interessiert

Münster. Der Fleischkonzern Westfleisch aus Münster möchte die Schlachthöfe des Konkurrenten Vion ebenfalls übernehmen. Das bestätigte das Unternehmen am Freitag auf Anfrage der dpa. Weitere Einzelheiten will man am 30. Juli auf einer Veranstaltung im Haus der bayerischen Landwirtschaft in Herrsching am Ammersee bekanntgeben. Das niederländische Schlachtunternehmen Vion plant, sich weitgehend aus Deutschland zurückzuziehen und mehrere Standorte aufzugeben. Die Premium Food Group (Ex-Tönnies-Gruppe) hatte bereits im vergangenen Jahr eine Grundsatzvereinbarung zur Übernahme getroffen. Das Bundeskartellamt untersagte den Kauf im Juni allerdings. (dpa/jW)