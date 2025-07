SPD: Anerkennung Palästinas »verfrüht«

Berlin. Die SPD-Bundestagsfraktion hat sich nach der Ankündigung Frankreichs zur Anerkennung eines palästinensischen Staates gegen einen baldigen derartigen Schritt Deutschlands ausgesprochen. »Eine heutige Anerkennung« würde »an der schrecklichen Situation in Gaza zunächst nichts ändern«, erklärte die stellvertretende Bundestags-Fraktionschefin Siemtje Möller am Freitag. Derlei wäre auch »verfrüht mit Blick auf die Entwicklungen in den palästinensischen Gebieten«. Gleichwohl dürfe eine Anerkennung »kein Tabu« sein. Die Zwei-Staaten-Lösung bleibe das Ziel. (AFP/jW)