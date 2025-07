Lehrerverband sieht »Flut« an Einserabis

Berlin. Der Deutsche Lehrerverband warnt vor einer Entwertung des Abiturs durch zu viele Absolventen mit Einserschnitt. »Es gibt eine Flut an Einserabis«, sagte Verbandspräsident Stefan Düll am Freitag der Rheinischen Post. An der Qualität des Abiturs dürfe nicht weiter »herumgedoktert« werden, so Düll. Die Abiturdaten für das Jahr 2025 liegen noch nicht in allen Bundesländern vor. In Hessen haben laut dpa in diesem Jahr 5,1 Prozent der Abiturienten den früher sehr seltenen Abiturschnitt von 1,0 geschafft. 2020 seien es noch 2,9 Prozent gewesen. (dpa/jW)