USA: Unmenschliche Bedingungen in Haft

Washington. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch nennt die Haftbedingungen in US-Abschiebegefängnissen »unmenschlich«. In einem am Montag (Ortszeit) veröffentlichten Bericht werden Überbelegung, mangelnde medizinische Versorgung und eine erniedrigende Behandlung der Betroffenen beklagt. Unterdessen teilte das Pentagon am Dienstag mit, dass 700 Soldaten, die zur Niederschlagung von Protesten gegen Abschiebungen in Los Angeles stationiert waren, wieder abgezogen werden. (AFP/dpa/jW)