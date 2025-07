USA: Drei Jahre Haft im Fall Taylor

Louisville. Mehr als fünf Jahre nach dem Tod der Afroamerikanerin Breonna Taylor ist ein in den Fall verwickelter Expolizist am Montag (Ortszeit) in der Stadt Louisville zu 33 Monaten Haft verurteilt worden. Die Entscheidung des Gerichts sei eine »scharfe Abfuhr« an die Regierung von US-Präsident Donald Trump, die vergangene Woche ein Strafmaß von nur einem Tag gefordert hatte, schrieb die New York Times. Im Falle der Höchststrafe hätte dem Expolizisten lebenslänglich gedroht. Die Rettungssanitäterin Taylor war 2020 bei einem Polizeieinsatz in ihrer Wohnung erschossen worden. (dpa/jW)