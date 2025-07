Hunderte US-Angriffe seit Trumps Amtsantritt

Washington. In den ersten fünf Monaten seiner Amtszeit hat US-Präsident Donald Trump bereits fast so viele US-Luftangriffe (529) ausführen lassen wie die Regierung seines Amtsvorgängers Joe Biden in vier Jahren (555). Das ist das Ergebnis einer aktuellen Untersuchung der Organisation Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), über die die Agentur Anadolu am Dienstag berichtete. Demnach habe US-Präsident Donald Trump zwar im Wahlkampf 2024 versprochen, die Beteiligung der USA an »ewigen Kriegen« zu beenden und globale Konflikte schnell beizulegen. Statt dessen habe das US-Militär »härter und mit weniger Beschränkungen« agiert als vor Trump. Zu den angegriffenen Ländern zählten Iran, Irak, Syrien, Somalia und Jemen. Auf Anfrage der türkischen Nachrichtenagentur habe das Pentagon jedoch lediglich die Angriffe im Iran und Jemen bestätigt. (jW)