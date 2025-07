Offenbar hunderte Entlassungen bei Amazons Cloud-Sparte AWS

Uwe Lein/dpa Logo von AWS bei der Auto- und Verkehrsmesse IAA in München (4.9.2023)

San Francisco. Der Internet-Konzern Amazon streicht Stellen in seiner zuletzt wachstumsstarken Cloud-Computing-Sparte Amazon Web Services (AWS). Das bestätigte das Unternehmen am Donnerstag nach einer Reuters-Recherche. »Wir haben die schwierige geschäftliche Entscheidung getroffen, einige Rollen in bestimmten Teams in AWS zu streichen«, hieß es in einer vom Unternehmen verschickten Erklärung. AWS wolle weiter investieren und Mitarbeiter einstellen. Mehrere Mitarbeiter teilten Reuters mit, sie hätten am Donnerstag Kündigungen per E-Mail erhalten. Zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen zufolge wurden Hunderte von Mitarbeitern entlassen. Amazon wollte keine genauere Zahl nennen. (Reuters/jW)