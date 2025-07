Bulgarisches AKW wegen Problemen vor Abschaltung

Georg Wendt/dpa

Sofia. In Bulgarien soll das Kernkraftwerk Kozloduy wegen technischer Schwierigkeiten abgeschaltet werden. Der 1.000-Megawatt-Block 6 werde Ende der Woche wegen eines Problems mit dem Kühlsystem des Stromgenerators vom Netz genommen, berichtete das bulgarische Nationalradio am Dienstag. Der Chef der Atomaufsicht, Tsanko Bachiyski, sagte dem Sender, die Abschaltung sei eine vorsorgliche Maßnahme und es gebe keine Sicherheitsprobleme am Standort. »Das Problem ist alt«, sagte Bachiyski. »Im Moment liegen die Leckagen im Rahmen der Normen. Es besteht keine Gefahr und es gibt keine Einleitungen in die Umwelt.« Er bezog sich dabei auf ein Kühlmittelleck in einem der Dampferzeuger des AKWs. Diese Störung ist in den vergangenen Jahren wiederholt aufgetreten. (Reuters/jW)