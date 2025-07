Zuckerberg baut riesige KI-Rechenzentren

Menlo Park. Rechenzentren, die einen Großteil der Fläche von Manhattan ausfüllen könnten – mit dieser Vision will der Facebook-Konzern Meta in Führung bei künstlicher Intelligenz gehen. Dafür werde man »Hunderte Milliarden Dollar« investieren, schrieb Meta-Chef Mark Zuckerberg am Dienstag (Ortszeit) auf der Onlineplattform Threads. Für dieses Jahr veranschlagte Meta bisher Investitionen von mehr als 70 Milliarden Dollar. Eine erste neue Anlage mit dem Namen Prometheus solle 2026 ans Netz gehen, kündigte er an. (dpa/jW)