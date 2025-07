EU verzögert Ermittlungen gegen X

Frankfurt am Main. Die Europäische Union zögert einem Zeitungsbericht zufolge ihre Ermittlungen gegen den Kurznachrichtendienst X hinaus. Sie wolle damit die laufenden Verhandlungen zur Beilegung des Handelsstreits mit den USA nicht gefährden, schrieb die Financial Times am Donnerstag. Die EU betonte indes, die Untersuchungen stünden in keinem Zusammenhang mit den Zollgesprächen. Im vergangenen Jahr hatten die Behörden Ermittlungen gegen den früher als Twitter bekannten Kurznachrichtendienst eingeleitet. Der Vorwurf: Verstoß gegen den Digital Services Act. (Reuters/jW)