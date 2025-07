Blockbuster des Tages: Klub-WM

Jeenah Moon/REUTERS Siegesfeier unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Der Fußballfan ist ein Mangelwesen. Von August bis Juni wird er wöchentlich von Montag bis Montag mit nationalem und europäischem Vereinsfußball versorgt. Doch nur jedes zweite Jahr auch zwischen Juni und August mit WM und EM. Ein wiederkehrendes Sommerloch, das Gianni Infantino schließen musste. Seine Passion ohnehin: Bedürfnisse befriedigen, die keiner hat.

PR-Fuzzis der FIFA zogen alle Register. In bester Blatter-Manier wurde das Turnier zum inklusivsten der Fußballgeschichte erklärt. Womit man meinte, dass Vereine aller Kontinente teilnehmen dürfen. Inklusion bedeutet hier, dass den kraft Investoren etablierten Platzhirschen fußballerisch zu vernachlässigender Weltgegenden durch die Klub-WM noch mehr Geld in die Kassen gespült wird, was die große Mehrheit der zum Beispiel in Ozeanien über die Plätze trabenden Mannschaften gewiss als Segen empfindet.

Und die Fans? »Wir können definitiv sagen«, resümierte Infantino nach dem Finale, »dass diese FIFA-Klub-WM ein riesiger, riesiger, riesiger Erfolg war.« Was gelinde gesagt nicht stimmt, nicht stimmt, nicht stimmt. Die Stadien brechend leer, Tiefpunkt eine Begegnung in Orlando mit 3.412 Zuschauern. Hand auf die Bibel: Hätten Sie Bock gehabt, Ulsan HD gegen Mamelodi Sundowns zu sehen? Der Schnitt des gesamten Turniers liegt mit 38.369 unter allen Weltmeisterschaften seit Chile 1962. Was schon kräftig gepimpt war, am Ende hatte man die Ticketpreise auf unter 20 US-Dollar gesenkt, Käufer durften vier Freunde mitbringen, Besucher wurden in Blöcken zusammengesetzt, Kameras zeigten die leeren Ränge nicht.

Die Einschaltquoten blieben weitgehend Verschlusssache. Immerhin aus den USA selbst kamen am Mittwoch ein paar Zahlen. 2,73 Millionen US-Zuschauer haben das Finale verfolgt. Beim WM-Finale 2022 waren es mehr als 20 Millionen gewesen. Good job, Gianni.