EU-Kommission will Abgabe für Großfirmen

Brüssel. Rund 20.000 Unternehmen in Deutschland könnten künftig von einer neuen EU-Abgabe betroffen sein. Wie aus einem Entwurf der Europäischen Kommission für den neuen langfristigen Haushalt der EU hervorgeht, will die Behörde eine entsprechende Gebühr vorschlagen. Gelten soll sie dem Entwurf zufolge für Unternehmen, die in der Staatengemeinschaft steuerlich ansässig sind und einen Jahresumsatz von mehr als 50 Millionen Euro haben. 2023 waren das in der Bundesrepublik Angaben des Statistischen Bundesamts zufolge 19.682 Unternehmen. (dpa/jW)