Präsente Partei des Tages: Bündnis 90/Die Grünen

Michael Kappeler/dpa Zum Jahreswechsel kamen von 155.296 Mitgliedern der Grünen nur 12.542 aus dem Osten: Heiko Knopf (l.) und Felix Banaszak lassen zur großen Präsenzoffensive antreten

Kennen Sie Heiko Knopf? Sehen Sie, da geht es schon los. Auch dpa musste den Mann am Dienstag extra vorstellen: Knopf ist »einziges ostdeutsches Mitglied im Grünen-Vorstand«. Kaum jemand hat je von ihm gehört, und die Grünen finden, dass das kein guter Zustand ist. Noch wesentlich schlimmer finden sie natürlich, dass nur noch drei oder vier von 100 Ossis die Grünen wählen.

Bei den drei ostdeutschen Landtagswahlen im September 2024 gab es ordentlich auf die Fresse – in allen drei Ländern ist die Regierungsherrlichkeit passé und in zwei davon die Landtagsfraktion gleich mit. Die Aussichten sind unterdessen nicht besser geworden, und 2026 stehen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern Landtagswahlen an.

Es muss was passieren. Am Dienstag also stellte Koparteichef Felix Banaszak zusammen mit Knopf Details eines Maßnahmenplans vor, mit dem die Partei im Osten wieder ins Rollen kommen will. »Unsere Partei braucht eine Präsenzoffensive in den ostdeutschen Bundesländern«, steht in dem einschlägigen Papier. Offensiven im Osten sind seit 2022 zu einem zentralen Element grüner Identität geworden – vielleicht gelingt nun endlich der ersehnte operative Durchbruch in die Tiefe des Raumes.

Vorher müssen aber noch ein paar taktisch-strategische Fragen geklärt werden. In dem Papier heißt es, die Partei werde im Osten »als alltagsferne westdeutsche Akademiker- und Elitenpartei« wahrgenommen. Wie kommt man als westdeutsche Akademiker- und Elitenpartei da wieder raus? Tarnen und täuschen! Klappt natürlich nur, wenn man es mit der »Präsenz« nicht übertreibt. Der törichte Banaszak freilich will fast 500 Kilometer von seinem Duisburger Wahlkreis entfernt ein Büro eröffnen. In Brandenburg an der Havel. Dort lief er, das Ost-Fachblatt Tagesspiegel (Westberlin) im Tross, am Montag schon herum, »mit dem Handy vor dem Gesicht und Kopfhörern in den Ohren«. Volle Deckung!