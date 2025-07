»Explosion von Hass« in Onlinediensten

Paris. Im Internet ist nach Donald Trumps Amtsübernahme laut den Beobachtungen der Anti-Diffamierungs-Liga eine »Explosion von Hass« festzustellen. »Seit die Onlinedienste die Moderation der Inhalte aufgegeben haben«, sagte der Leiter der US-Organisation, Jonathan Greenblatt, in einem Interview mit AFP. Er wirft den Techunternehmen vor, sich unter Verweis auf die »Meinungsfreiheit« aus ihrer Verantwortung zu stehlen. »Von Amazon zu X und von Alphabet bis Meta müssen die Unternehmen in dieser Hinsicht weitaus aktiver sein«, so Greenblatt. (AFP/jW)