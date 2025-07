»Sportschau« mit mehr Bundesliga

Köln. Die »Sportschau« bekommt zur neuen Saison der Fußballbundesliga eine zusätzliche Ausgabe. Die ARD zeigt ab 22. August freitags ab 23.10 Uhr Zusammenfassungen der ersten und zweiten Liga in einer 45 Minuten langen Sendung. Bislang gab es am Freitag nur Zweitligaberichte beim Spartensender One. Der neue Ableger der traditionsreichen Sportsendung wird im Studio in Köln produziert. Bei Spitzenspielen der ersten Liga am Freitag abend kann die Sendung künftig auch live aus dem Stadion kommen. Die Sendeplätze werden neu belegt, um das Rechtefenster »bestmöglich auszunutzen und größtmögliche Aufmerksamkeit für die Sportschau« zu schaffen, heißt es in einer ARD-Mitteilung. (dpa/jW)