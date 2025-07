Razzien wegen illegaler Sportwetten

München. In mehreren Bundesländern und im europäischen Ausland sind am Donnerstag Räumlichkeiten durchsucht worden, die mutmaßlich im Zusammenhang mit illegalen Sportwetten im Internet stehen. Die Täter sollen damit geschätzt einen zweistelligen Millionenbetrag erbeutet haben, wie die Polizei in München am Donnerstag mitteilte. (AFP/jW)