Milton Keynes. Das Formel-1-Weltmeisterteam Red Bull will sich einem Bericht der Bild zufolge mit sofortiger Wirkung von Teamchef Christian Horner trennen. Demnach soll der 51 Jahre alte Brite seine Tätigkeit beim Rennstall von Vierfachchampion Max Verstappen ruhen lassen, über eine Auflösung des noch bis 2030 laufenden Vertrags werde verhandelt. Horner war bei Red Bull seit einer Affäre um angeblich unangemessenen Umgang mit einer Mitarbeiterin schon seit dem Vorjahr nicht mehr unumstritten. Die sportliche Krise der jüngsten Monate erhöhte den Druck auf Horner. Schon in der Vorsaison gelang nur noch mit Mühe der nächste Titelgewinn mit Serien-Weltmeister Verstappen. In diesem Jahr konnte der Niederländer nur zwei der zwölf Saisonläufe gewinnen, die Konkurrenz von McLaren ist zumeist überlegen. (dpa/jW)