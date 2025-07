Japan exportiert gebrauchte Kriegsschiffe

Tokio. Japan will gebrauchte Zerstörer an die Philippinen liefern und damit zur Abschreckung Chinas beitragen. Dabei gehe es um sechs Zerstörer der Abukuma-Klasse, die seit mehr als drei Jahrzehnten bei der japanischen Marine im Einsatz seien, berichtete die japanische Zeitung Yomiuri am Sonntag unter Berufung auf mehrere ungenannte Regierungsvertreter. Laut der Website der japanischen Marine sind die Schiffe mit Raketen bewaffnet. (Reuters/jW)