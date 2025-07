Tesla-Beschäftigte wehrt sich vor Gericht

Frankfurt (Oder). Tesla hat in seinem Werk in Grünheide einem IG-Metall-Mitglied Arbeitszeitvergehen vorgeworfen und ihr gekündigt. Die Betroffene wehrte sich dagegen am 26. Juni in Frankfurt (Oder) vor Gericht, wie die MOZ berichtete. Die Entscheidung über die Wiedereinstellung steht noch aus. Unterstützt wurde die Kollegin mit einer Kundgebung. (jW)