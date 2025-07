Tik Tok will Content Moderatoren entlassen

Berlin. Tik Tok in Deutschland plant aktuell, Stellen in der »Trust and Safety«-Abteilung zu streichen. Betroffen sind unter anderem die Content-Moderation, die für die Sichtung und Prüfung der geposteten Inhalte zuständig ist. Vor dem Hintergrund haben sich in den vergangenen Monaten zunehmend Beschäftigte des Unternehmens in der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi organisiert, wie die Gewerkschaft am 26. Juni erklärte. Der Betriebsrat hat demnach Verhandlungen mit der Unternehmensleitung über einen sogenannten Interessenausgleich und einen Sozialplan aufgenommen. Parallel dazu bereiten sich die in Verdi organisierten Beschäftigten darauf vor, mögliche Umstrukturierungen auch tarifvertraglich zu begleiten. Ziel sei es, bessere Rahmenbedingungen für die weitere Entwicklung zu schaffen. (jW)