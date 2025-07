Taxikorsos für strengere Regeln für Uber und Co.

Berlin. Mit Taxikorsos in rund einem Dutzend deutscher Städte haben Taxifahrer für strengere Regeln bei der Konkurrenz von Uber und Co. demonstriert. In Berlin versammelten sich Fahrer mit mehreren hundert Fahrzeugen. Am Vormittag hatte es bereits Kundgebungen in Nordrhein-Westfalen gegeben, unter anderem in Dortmund und Düsseldorf. Die Branche steckt seit Jahren in der Krise, weil die Nachfrage zurückgeht. Mitverantwortlich dafür machen die Taxiverbände Mietwagenplattformen wie Uber oder Bolt. Diese Taxikonkurrenten können Fahrten je nach Nachfrage zu günstigeren Preisen anbieten, weil es für sie keine Preisregulierung gibt. Dafür müssen Mietwagenfahrer eigentlich nach jeder Fahrt zum Firmensitz zurückkehren – es sei denn, sie erhalten eine Buchung für eine neue Fahrt. (dpa/jW)