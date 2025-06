Stiller Jubilar des Tages: Währungsunion

Peter Kneffel/dpa Zuletzt lachte man leider nur noch in den Vorstandsetagen der westdeutschen Banken und Konzerne: Eine junge Frau ließ sich am 1. Juli 1990 in Ostberlin mit »wertlosen« DDR-Banknoten fotografieren

Zugegeben, ein 35. Jahrestag ist recht selten Anlass für Feuerwerk und/oder Sternstunden der politischen Dichtkunst. Aber dass der Jahrestag der sogenannten Währungsunion vom 1. Juli 1990 so ziemlich ohne Sang und Klang über die Bühne geht, hat spezifische Gründe – weist doch der penibel abgearbeitete Festkalender der »Wiedervereinigung« viele belanglosere Einträge auf.

Die Einführung der D-Mark war die wesentliche politisch-ökonomische Wegmarke der Beseitigung der DDR; danach war der alsbald verschwundene Staat nur noch teilsouverän. Und dennoch machte am Montag nur eine Pressemitteilung der Kreditanstalt für Wiederaufbau die Runde, der zu entnehmen war, dass die KfW 2002 das letzte DDR-Papiergeld »in einer Müllverbrennungsanlage endgültig entsorgt« hat.

Dieser Rest des feixenden Triumphalismus von einst macht die sonstige Zurückhaltung nur um so auffallender. Es scheint beinahe, als habe sich herumgesprochen, dass diese Währungsunion der Auftakt für eine historisch einzig dastehenden Katastrophe war: eine in Friedenszeiten beispiellose Vernichtung von wirtschaftlicher Substanz, für die mit dem D-Mark-induzierten Fortfall fast aller Absatzmärkte die Weichen gestellt wurden. Was an Konkurrenz für westdeutsche Konzerne übrigblieb, erledigte dann die Treuhand.

Damals war rasch die verlogene Geschichte zur Hand, dass das alles nur deshalb so kam, weil die Industrie im Osten eben »marode« war. Und sowieso hätten »die Ostdeutschen« das so gewollt. Haben sich die Leute am 1. Juli 1990 etwa nicht um das »richtige« kapitalistische Geld geprügelt? Die Arbeiterklasse der DDR war auf eigentümliche Weise selbstbewusst, und ihr kam gar nicht in den Sinn, dass man sie alsbald erbarmungslos fertigmachen würde. Was 1990 ff. im Osten passierte, kann indes auch retrospektiv zu einer sehr nachhaltigen Sensibilisierung führen. Zeit also, dass das Material »endgültig entsorgt« wird.