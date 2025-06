Russlands will deutschen Botschafter einbestellen

Ulf Mauder/dpa Muss bald vorsprechen: Der deutsche Botschafter in Russland, Alexander Graf Lambsdorff (Moskau, 27.1.2025)

Moskau. Russland wird nach eigenen Angaben »in Kürze« den deutschen Botschafter in Moskau einbestellen. Der Botschafter werde bei dem Termin über »Gegenmaßnahmen« Russlands informiert, sagte die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa am Donnerstag bei einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz. Hintergrund dürfte die Beschlagnahmung von Pässen eines Korrespondenten der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti und seiner Familie durch deutsche Behörden in diesem Monat sein.

Die Arbeit von Journalisten war bereits in der Vergangenheit Streitthema zwischen Berlin und Moskau. Im November hatte das russische Außenministerium einen Korrespondenten und einen weiteren Mitarbeiters der ARD in Moskau ausgewiesen und den Schritt damit begründet, dass Deutschland zwei Mitarbeiter des russischen Fernsehsenders Perwy Kanal zur Ausreise aufgefordert und das Korrespondentenbüro geschlossen habe. Das Auswärtige Amt in Berlin wies die Darstellung damals zurück. (AFP/jW)