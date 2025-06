Mehrheit pfeift auf generative KI

Frankfurt am Main. Auch im dritten Jahr des Siegeszuges von Chat-GPT und Co. fremdeln die Deutschen einer Studie zufolge mit generativer künstlicher Intelligenz (KI). Im privaten Umfeld habe eine Minderheit von 45 Prozent der Befragten diese Technologie mindestens einmal genutzt, ergab der am Donnerstag veröffentlichte »Technikradar 2025« der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften. Im Beruf liege der Anteil bei 37 Prozent. Die Zahl der regelmäßigen Nutzer sei deutlich niedriger. Als größtes Risiko sieht knapp die Hälfte der Befragten die Manipulation der öffentlichen Meinung in sozialen Medien. Mehr als 80 Prozent bereitete Sorge, dass KI-generierte Inhalte oft nicht als solche zu erkennen sind. Sie forderten daher mit überwältigender Mehrheit (91 Prozent) eine Kennzeichnungspflicht. (Reuters/jW)