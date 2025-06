Cannes begrenzt Kreuzfahrttourismus

Nizza. Nach Nizza geht mit Cannes eine weitere Stadt an der französischen Côte d’Azur gegen riesige Kreuzfahrtschiffe vor: Ab dem kommenden Jahr darf höchstens eines dieser Riesenschiffe pro Tag in der Bucht von Cannes ankern, wie die Stadtverwaltung am Sonnabend erklärte. Die Obergrenze für Kreuzfahrtschiffspassagiere pro Tag liegt künftig bei 6.000. Mit der Änderung werden die Ankünfte großer Schiffe vor Cannes laut Stadtverwaltung um fast die Hälfte zurückgefahren. Cannes verfügt nicht über einen Hafen, der groß genug ist für die riesigen Kreuzfahrtschiffe. Diese ankern daher in der Bucht, die Passagiere werden mit Shuttlebooten an Land gebracht. (AFP/jW)