Tesla verliert in EU weiter Marktanteile

Berlin. Der US-Elektroautobauer Tesla verliert in Europa weiter an Boden. Der Konzern verkaufte von Januar bis Mai in der EU nur noch rund 50.000 Fahrzeuge. Im Mai seien die Tesla-Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr um 27,9 Prozent gesunken, während die Nachfrage nach vollelektrischen Fahrzeugen um 27,7 Prozent gestiegen sei, teilte der Europäische Automobilherstellerverband (ACEA) am Mittwoch mit. Rechnet man die ersten fünf Monate des laufenden Jahres zusammen, liegt der Elektroautoanteil an den gesamten Neuzulassungen bei 15,4 Prozent. (Reuters/jW)