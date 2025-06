Neonazigruß: Schüler der Schule verwiesen

Greifswald. Weil ein Neuntklässler im Mai in der KZ-Gedenkstätte Auschwitz eine »White-Power«-Geste gezeigt und sein Mitschüler ihn dabei gefilmt hatte, sind beide von ihrer Schule in Greifswald verwiesen worden. Das teilte das Bildungsministerium Mecklenburg-Vorpommerns am Dienstag auf Anfrage des NDR mit. Die Schüler werden an unterschiedliche Schulen versetzt, an denen sie den gleichen Bildungsabschluss erreichen können. Die Eltern wollen offenbar juristisch gegen den Schulverweis vorgehen. Laut Ministerium sollen Lehrerinnen und Lehrer der Schule erneut fortgebildet werden. (jW)