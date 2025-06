EU: Gütesiegel für Finanzprodukte

Luxemburg. Mit einem neuen Gütesiegel für Finanzprodukte wie etwa Fonds wollen Frankreich und weitere EU-Länder Investitionen von Sparerinnen und Sparern in Europa halten. »Wir haben enorm viel Erspartes in Europa, und wir mögen Investitionen«, wurde der französische Finanzminister Éric Lombard am Sonntag von dpa zitiert. Jetzt gehe es darum, dafür zu sorgen, dass europäische Investitionen auch Europäern dienen. (dpa/jW)