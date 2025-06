»Grüner Stahl«: SPD für Industriearbeitsplätze

Eisenhüttenstadt/Bremen. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil setzt sich nach dem Rückschlag für den »grünen« Umbau der Stahlindustrie in Deutschland für den Erhalt der Arbeitsplätze ein. »Wir kämpfen um jeden Industriearbeitsplatz in Deutschland«, meinte der Bundesfinanzminister am Sonnabend beim Landesparteitag der SPD Brandenburg in Cottbus. Arcelor-Mittal Europe hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass Pläne aufgegeben würden, die Flachstahlwerke in Bremen und Eisenhüttenstadt auf eine klimaneutrale Produktion ohne Kohleverbrennung umzustellen. (dpa/jW)