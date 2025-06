Social Media: Mehrheit für Altersbeschränkung

Berlin. Mehr als 70 Prozent der Menschen in Deutschland wünschen sich laut einer Befragung ein Mindestalter für den Zugang zu sozialen Medien. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage von Yougov im dpa-Auftrag hervor. Demnach gaben 57 Prozent der Befragten an, ein Mindestalter von 16 Jahren zu befürworten, 16 Prozent sprachen sich sogar für 18 Jahre aus. 15 Prozent der Befragten gaben an, dass es keiner Beschränkung für den Zugang zu Facebook, Instagram oder Tik Tok bedürfe. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Stefan Düll, nannte die Idee einer Altersbegrenzung jüngst »realitätsfern und auch nicht sinnvoll«. (dpa/jW)