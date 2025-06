Hinrichtung eines Reporters in Saudi-Arabien

Riad. Die Hinrichtung des Journalisten Turki Al-Dschasser in Saudi-Arabien hat Protest unter Menschenrechts- und Journalistenorganisationen ausgelöst. Die Hinrichtung »zeigt auf dramatische Art und Weise, wie weit die saudiarabischen Behörden gehen, um friedlichen Widerspruch zu unterdrücken«, erklärte am Montag die Menschenrechtsgruppe Alqst mit Sitz in London. Al-Dschasser sei 2018 verhaftet worden, »weil das Regime glaubte, er habe über Vorwürfe der Korruption innerhalb der saudiarabischen Königsfamilie berichtet«, so das Komitee für den Schutz von Journalisten (CPJ) mit Sitz in New York. Al-Dschasser war nach offiziellen Angaben am Sonnabend hingerichtet worden. (AFP/jW)