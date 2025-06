Frankfurt am Main. Der DFB hat kurz vor der Europameisterschaft der Frauen den Vertrag mit Nia Künzer als Sportdirektorin Frauenfußball vorzeitig bis 2029 verlängert. Das Team von Bundestrainer Christian Wück trifft bei der EM in der Schweiz (2. bis 27. Juli) in der Vorrunde auf Polen, Dänemark und Schweden. Für den 52jährigen ist es das erste Turnier mit den deutschen Frauen, sein Vertrag läuft bis Ende 2026. Künzer hatte ihr beim DFB neu geschaffenes Amt am 1. Januar 2024 angetreten. Ein halbes Jahr später holte die DFB-Auswahl mit Horst Hrubesch auf der Bank Olympia-Bronze in Frankreich. (dpa/jW)