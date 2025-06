Hamburg. Horst Hrubesch beendet beim HSV seine Tätigkeiten als Nachwuchsdirektor und Förderer des Frauenfußballs. »Es ist an der Zeit, dass neue Leute in die Verantwortung rücken«, sagte der 74jährige laut einer Vereinsmitteilung. Hrubesch war vor knapp fünf Jahren vom DFB zum HSV gewechselt, für den er einst als Spieler unter anderem den Europapokal der Landesmeister 1983 gewonnen hatte. Nun, mit dem Ende seiner Laufbahn, übergibt er die leitenden Aufgaben für das Nachwuchsleistungszentrum und den Frauenfußball an Christoph Rohmer, Loïc Favé, Julia Brinkschröder, Saskia Breuer sowie weitere Kollegen. (dpa/jW)