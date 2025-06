Verkehrsverband für Militärtransporte

Berlin. Das deutsche Schienennetz muss aus Sicht des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) auf Dauer besser für Militärtransporte ausgestattet werden. Es brauche in den kommenden Jahren zusätzliche Investitionen, möglicherweise in Milliardenhöhe, um die Infrastruktur für den Transport von Truppen, Fahrzeugen und Hilfsgütern »fit« zu machen, sagte VDV-Chefin für Eisenbahnverkehr, Nicole Knapp, am Dienstag. »Wir« bräuchten »ein militärisches Eisenbahn-Grundnetz«, so Knapp. (dpa/jW)