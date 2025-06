Mehr Ältere nutzen Onlinebanking

Berlin. Immer mehr ältere Menschen in Deutschland erledigen ihre Bankgeschäfte online. Nach einer Umfrage des Branchenverbandes Bitkom verwenden in der Altersgruppe zwischen 65 und 74 Jahren inzwischen 83 Prozent Onlinebanking. Vor einem Jahr lag der Anteil noch bei 77 Prozent, das Jahr davor erst bei 61 Prozent. Und auch in der Altersgruppe ab 75 Jahren nutzt demnach fast jeder Zweite (43 Prozent) das Internet, um Geld zu überweisen oder Kontoauszüge abzurufen. Dieser Wert liegt deutlich über den Zahlen aus den Vorjahren. 2024 nutzte nur jeder vierte ältere Senior (26 Prozent) das Netz für Bankgeschäfte. 2023 lag der Wert bei lediglich 22 Prozent. (dpa/jW)