EU: Kein Gas aus Russland mehr ab 2028

Straßbourg. Die EU-Kommission hat einen Plan für einen vollständigen Stopp russischer Gasimporte vorgelegt. Damit will die Brüsseler Behörde erreichen, dass von 2028 an kein Gas mehr aus Russland in die Staatengemeinschaft eingeführt wird. 2024 machten solche Lieferungen aus Russland der EU-Kommission zufolge knapp 19 Prozent aller Importe aus. Die Importe sollen dem Vorschlag zufolge schrittweise verboten werden, »um Markt- und Versorgungsstabilität zu gewährleisten«. Für langfristige Lieferverträge soll das Verbot demnach ab dem 1. Januar 2028 greifen. Gasimporte im Rahmen von kurzfristigen Verträgen will die Kommission schon in einem Jahr verbieten, also ab dem 17. Juni 2026. (dpa/jW)