Microsoft will Daten besser schützen

Stockholm/Frankfurt am Main. Wegen der sich zuspitzenden Debatte um digitale Souveränität will Microsoft mit einem Paket zum Schutz der Daten europäischer Cloudkunden die Wogen glätten. Deren Informationen würden ausschließlich in heimischen Rechenzentren gespeichert, die EU-Recht unterliegen, teilte der Softwarekonzern am Montag mit. Dort arbeiteten Beschäftigte mit Wohnsitz in der EU, die eventuell notwendige Fernzugriffe aus dem außereuropäischen Ausland genehmigen müssen und deren Arbeit in Echtzeit überwachen sollen. (Reuters/jW)