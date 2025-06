Abu Dhabi kauft LNG-Anbieter

Sydney. Der staatliche Ölkonzern Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) aus den Vereinigten Arabischen Emiraten will für fast 19 Milliarden US-Dollar (rund 16 Milliarden Euro) den australischen Flüssigerdgasanbieter Santos kaufen. Der Verwaltungsrat von Santos wolle den Aktionären »einstimmig« empfehlen, das Angebot anzunehmen, teilten beide Unternehmen am Montag mit. Es ist demnach bereits das dritte verbesserte Angebot für Santos – die ersten beiden Offerten im März waren demnach »vertraulich« geblieben. Santos ist in Australien, Papua-Neuguinea, Osttimor und in den USA aktiv und ein großer Anbieter von LNG (Flüssigerdgas) in Australien und Asien. (AFP/jW)