Nahost: Bundesbank warnt vor Kriegsfolgen

Frankfurt am Main. Bundesbankpräsident Joachim Nagel warnt vor möglichen negativen wirtschaftlichen Folgen durch den Krieg zwischen Israel und Iran. »Sollte es zu einem langanhaltenden, gravierenden Konflikt kommen, könnten beispielsweise die Ölpreise erheblich steigen«, sagte Nagel am Montag bei einer Rede zum »Euro Finance Summit« in Frankfurt. Die wirtschaftlichen Perspektiven könnten sich dann spürbar verändern – »in Bezug auf die Konjunktur ebenso wie auf die Preise«. Bisher ließen sich die wirtschaftlichen Auswirkungen noch nicht konkret abschätzen. (Reuters/jW)