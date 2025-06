Norwegen: Parlament nimmt Strafrechtsreform zu Vergewaltigung an

Steffen Trumpf/dpa

Oslo. »Nur ja heißt ja«– nach diesem Grundsatz soll auch in Norwegen künftig Sex ohne erkennbare Zustimmung der Beteiligten als Vergewaltigung gelten. Das Parlament in Oslo stimmte am Freitag in erster Lesung mit großer Mehrheit für ein entsprechendes Gesetz, vor einem Inkrafttreten ist noch ein zweites Parlamentsvotum nötig.

Wie im Nachbarland Schweden soll dann im norwegischen Strafrecht künftig als Vergewaltigung nicht mehr nur Geschlechtsverkehr gelten, der durch Gewalt, Drohungen oder Ausnutzung einer hilflosen Person erzwungen wurde. Vielmehr muss es der Reform zufolge künftig eine deutliche Zustimmung zum Sex geben. (AFP/jW)