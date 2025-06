Ausdruck

Schwerpunkt der neuen Ausgabe des Magazins der Tübinger Informationsstelle Militarisierung ist das Thema Kriegswirtschaft. Sebastian Thome schreibt über den »Begriff der Kriegswirtschaft«, Andreas Seifert über Kriegskasse und Rüstungsbudget. Sven Wachowiak beleuchtet die einschlägigen Entwicklungen in Frankreich. Philip Steeg setzt sich mit der Funktionsweise der Rüstungslobby auseinander, Jürgen Wagner mit Waffen als Wachstumsmodell. Außerdem: Beiträge zu den Fortschritten der Aufrüstung und den »Schauplätzen der Großmachtkonflikte«. Özlem Alev Demirel und Christoph Marischka steuern jeweils Beiträge über das »Weißbuch« der EU zur Aufrüstung bei. »Dabei soll die Einführung kriegswirtschaftlicher Elemente den Ausbau der Produktionskapazitäten beschleunigen, um künftig europäische Großbestellungen ›besser‹ bedienen zu können«, so Demirel. Das Weißbuch sei insbesondere auch ein »rüstungspolitischer Scheidungsantrag« in Richtung USA. (jW)

Ausdruck. Magazin der Informationsstelle Militarisierung, Nr. 121, Juni 2024, 67 Seiten, 4,50 Euro, Bezug: Informationsstelle Militarisierung e. V., Hechinger Str. 203, 72072 Tübingen oder PDF-Download über imi-online.de

Sozialismus

Im Juniheft der Zeitschrift Sozialismus bietet Andreas Fisahn einen Überblick über den Stand der Diskussion um ein mögliches AfD-Verbotsverfahren. »Seltsamerweise«, so Fisahn, werde nur über dieses »weitreichendste und anspruchsvollste Instrument« debattiert, nicht jedoch über andere Verfahren, die das Grundgesetz vorsehe. Hasko Hüning schreibt über Lage und Aussichten der SPD, Joachim Rock über »Armutspolitik in der Zeitenwende«. Manuel Schmitt beschäftigt sich mit der Vermögensteuer in der Schweiz und folgert, dass die Wiedereinführung dieser Steuer in Deutschland »keine Frage der prinzipiellen Umsetzbarkeit, sondern vor allem eine des politischen Willens« sei. Wolfgang Müller schreibt über die Vorbereitung Chinas auf den Zollkrieg mit den USA. Claus-Jürgen Göpfert erläutert, warum Nestlé Tausende Arbeitsplätze in Deutschland abbaut. Florian Weis erinnert an die »blutige Farce« der Dönitz-Regierung im Mai 1945. (jW)

Sozialismus, Jg. 52, Nr. 6, 65 Seiten, 9 Euro, ­Bezug: Sost e. V. (Redaktion ­Sozial­is­mus), St. Georgs Kirchhof 6, 20099 Hamburg, E-Mail:­ abo@­sozialismus.de