Trump bereichert sich um 57 Millionen

Washington. US-Präsident Donald Trump hat durch seine Beteiligung an einer Kryptowährung mehr als 57 Millionen US-Dollar eingenommen. Das geht aus einem am Sonnabend vom Weißen Haus veröffentlichten Finanzbericht hervor. Durch die Verkäufe von Tokens auf der von Trump und seinen Söhnen gegründeten Plattform World Liberty Financial erzielte er demnach Einnahmen in dieser Höhe. Wenige Tage vor seinem Amtsantritt am 20. Januar hatte Trump einen sogenannten Memecoin auf den Markt gebracht, Kritiker werfen ihm Bereicherung im Amt vor. (AFP/jW)