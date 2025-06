Widerstand im Sandleitenhof

Eine silberne Tafel an einer Betonsäule im Sandleitenhof erinnert heute noch an die kommunistischen Jugendlichen, die hier in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges Wehrmachtssoldaten aufhielten und sie überredeten, ihre Waffen abzulegen. Kein ungefährliches Unterfangen, wie der österreichische Historiker Peter Autengruber bei einem historischen Rundgang zum 100jährigen Jubiläum des Sandleitenhofes erzählt: »Noch im April 1945, also in den letzten Kriegstagen, hat die SS hier Leute ermordet.« Doch die kommunistischen Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer hatten Erfolg: Die Soldaten legten ihre Waffen ab und bekamen zivile Kleidung, die die Kommunisten aus einem aufgebrochenen Depot entwendet hatten.

Die Aktionen sorgten für Aufsehen. Propagandaminister Joseph Goebbels schrieb in seinem Tagebuch wütend über »Aufruhraktionen in den ehemals roten Vororten« Wiens. Bei den Aufrührern handele es sich um »Gesindel, und dieses Gesindel muss zusammengeschossen werden«, so Goebbels. Der Plan der kommunistischen Widerständler war, die vom Wienerwald nach Wien vorstoßenden Einheiten der Roten Armee dabei zu unterstützen, kampflos die westlichen Bezirke Wiens zu durchqueren. Als der erste sowjetische Spähtrupp in Sandleiten auftauchte, schlossen sich Kommunistinnen und Kommunisten aus Ottakring an und begleiteten den Spähtrupp durch den ganzen Bezirk. Weil es Gerüchte gab, die SS könne zurückkehren, begann die Gruppe mit dem Aufbau eines bewaffneten Trupps. Der aber kam nie zum Einsatz. Die Rote Armee nahm den Wiener Bezirk Ottakring, also den Bezirk, in dem auch der Sandleitenhof steht, kampflos ein. Gleichzeitig trugen die jungen Kommunistinnen und Kommunisten auch dazu bei, dass das Leben weiterging: Sie sicherten Betriebe und Läden vor Plünderungen und halfen, die Verwaltung neu aufzubauen.

Wenn heute an den Widerstand von damals erinnert wird, fällt auch immer wieder der Name Heinrich Klein. Klein gehörte seit 1934 dem Kommunistischen Jugendverband Österreichs in Ottakring an. Er war in der Illegalität weiter aktiv, wurde dann aber im Oktober 1940 in die Wehrmacht eingezogen. Einige Monate vor Kriegsende schaffte er es, zu desertieren. Schon vorher hatte er den Kontakt zu kommunistischen Jugendlichen hergestellt, die seit 1944 im Untergrund den von der Gestapo zerschlagenen Jugendverband neu organisiert hatten.

Am Matteottiplatz, einem zentralen Platz inmitten des Sandleitenhofes, erinnert heute eine Tafel an den Genossen Klein, der 1997 verstorben ist. Er wird mit den Worten zitiert: »Ich habe den Wunsch, dass die heutige Jugend nie eine Zeit von Krieg und Faschismus erleben muss.« (asch)